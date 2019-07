Nog geen 8 minuten. Langer heeft het niet geduurd om nieuwe parlementsvoorzitter aan te duiden

Exact 7 minuten en 21 seconden. Langer heeft de plenaire zitting in het Vlaams Parlement zaterdagmiddag niet geduurd. Toch gebeurde er veel: Filip Dewinter (Vlaams Belang) leidde het eerste deel in goede banen, er was stil protest van PVDA, kersvers voorzitter Wilfried Vandaele (N-VA) toonde dat hij humor heeft én na 50 jaar in het parlement was er ook het politieke pensioen van Herman De Croo (Open VLD). En dat alles in minder dan 8 minuten. Efficiënt, heet dat dan.