De reden waarom Neymar zich niet bij PSG meldde ligt in Brazilië, maar daar loopt het mis als hij beker uitreikt

Veel consternatie in het begin van de week toen Neymar zich niet bij PSG meldde op de eerste training. Onze man in Brazilië zag de echte reden waarom hij niet in Parijs was. Maar wanneer hij een beker uitreikte, liep het mis met een meisje dat zelfs KO ging.

De Braziliaan sloot het voorbije seizoen dan wel af met een blessure, Neymar had zich toch moeten melden bij PSG. Maar hij was er dus niet en dat zette de deur open voor speculaties. Hij wilde weg, en nog het liefst terug naar Barcelona. Maar Neymar zelf zei toen: “Ik heb al lang gezegd dat ik de eerste week afwezig zou blijven omwille van het voetbaltoernooi in mijn Instituto project Neymar jr in Santos.”

Wel, onze man ter plekke kon met eigen ogen zien dat Neymar jr niet loog. De (op Messi en Ronaldo na) beste voetballer ter wereld floot er de wedstrijden op gang, volgde die matchen in het publiek en reikte aan de overwinnaars Slovakije (bij de vrouwen) en Hongarije (mannen) de prijzen uit.

Hij voetbalde daarna zelfs nog een partijtje mee met zowel de mannen als vrouwen. Na deze acte de présence, die hij verplicht was tegenover sponsor Red Bull die het toernooi met 42 landen organiseerde, neemt hij in principe het vliegtuig naar Parijs waar hij zich maandag bij de spelerskern van PSG zal voegen. Of dat lang zal duren, is een vraag waar hij niet wilde op antwoorden. “Ik ben hier voor het toernooi”, zei hij met zijn vers wit geverfde haren.

Meisje gaat knock-out door beker van Neymar

Er was echter ook een merkwaardig incident op het voetbaltoernooi Neymar jrs five na afloop van de vrouwenfinale. Toen de winnaressen uit Slovakije in hun enthousiasme de beker de hoogte instaken, kreeg één van de speelsters de grote cup in het gezicht en ze ging KO.

Neymar, die de beker net had uitgereikt, stond erop te kijken en wist zelf eerst niet wat te doen. Het bleek voldoende ernstig om er de ambulance bij te halen en het meisje op een draagberrie af te voeren. De Braziliaanse sterspeler wilde wel helpen maar is dat duidelijk niet gewoon. Dus liet hij het over aan de gekwalificeerde mensen en ging hij aan de televisie een interview geven. De Slovaakse pechvogel werd intussen naar het ziekenhuis afgevoerd.