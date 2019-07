Overblijfselen van een van de favoriete generaals van Napoleon gevonden… onder Russische dansvloer

Meer dan tweehonderd jaar na zijn dood menen archeologen dat ze de overblijfselen hebben gevonden van Charles Etienne Gudin, een van de favoriete generaals van de Franse keizer Napoleon Bonaparte. De man lag begraven onder een dansvloer in het Russische Smolensk.

De generaal - voluit Charles-Étienne César Gudin de La Sablonnière genaamd - overleed in 1812 op 44-jarige leeftijd. Tijdens de Slag om Valutino, die deel uitmaakte van Napoleons (onsuccesvolle) veroveringstocht in Rusland, werd de aanvoerder van divisie van het Grande Armée dodelijk getroffen door een kanonskogel. Zijn hart werd meegenomen naar Frankrijk en bijgezet in een kapel in het beroemde Père Lachaise-kerkhof in Parijs. Wat er met de rest van zijn lichaam gebeurde, was ruim tweehonderd jaar een mysterie. Tot nu.

Zijn overblijfselen werden nu - zo menen de archeologen - gevonden bij een opgraving in een park in Smolensk, onder een dansvloer. De archeologen zijn vrij zeker van hun stuk. “We weten dat Gudin bij een eerder gevecht zijn linkerbeen had verloren. Iets wat hem de bijnaam de eenbenige generaal opleverde”, luidt het. “De verwondingen op het gevonden geraamte stemmen daarmee overeen. Maar een DNA-test moet nu definitief uitsluitsel brengen.”

Gudin was niet de eerste de beste. Hij was een van de favorieten van Napoleon, de Franse keizer zou zelfs hebben gehuild toen hij het nieuws van het overlijden vernam. In Parijs is een straat naar hem genoemd, hij heeft een buste in het paleis van Versailles en zijn naam is gegraveerd op de Arc de Triomphe.