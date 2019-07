Franse president Macron kondigt militaire bevelvoering voor de ruimte aan

De Franse president Emmanuel Macron heeft zaterdag de oprichting bekendgemaakt van een militaire bevelvoering voor de ruimte.

“Om de ontwikkeling en het versterken van onze slagkracht in de ruimte te verzekeren wordt er in september een omvangrijke bevelvoering voor de ruimte opgericht binnen de luchtmacht die op termijn de Lucht- en Ruimtemacht wordt”, zei het staatshoofd aan de vooravond van het militair defilé naar aanleiding van de Franse nationale feestdag, op de traditionele receptie voor de militaire gemeenschap.

Hij noemde de ruimte een “echte uitdaging voor de nationale veiligheid, omwille van de conflictualiteit die zij veroorzaakt”.

Vorig jaar had Macron al verzekerd zijn land een defensie-strategie in de ruimte te willen bezorgen.

Hij zei zaterdag dat minister van Defensie Florence Parly hem een nieuwe ruimte- en militaire doctrine heeft voorgelegd en dat hij die heeft goedgekeurd. Die doctrine moet Frankrijk van zijn defensie in en via de ruimte te verzekeren, aldus Macron.

“Wij zullen onze kennis van de situatie in de ruimte opvoeren, wij zullen onze satellieten beter beschermen, ook op een actieve manier”, zei de president. Er zullen ook beslissingen vallen omtrent “nieuwe onvermijdelijke investeringen”.

Sinds enkele jaren zijn de grootste mogendheden - de VS, Rusland en China - in een wedloop verwikkeld om de dominantie in de ruimte te verwerven.