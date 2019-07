Vliegtuig Brussels Airlines meldt problemen aan motor: voorzorgslanding in Zaventem

Een vliegtuig van Brussels Airlines is zaterdagavond rond 19 uur kort voor de landing even in de problemen gekomen. Door een storing aan een van de motoren moest de piloot een voorzorgslanding maken. Niemand raakte gewond.

LEES OOK. Problemen met bagagebanden op Zaventem: “We werken ons in het zweet met die zware valiezen”

Het ging om vlucht SN3778, van het Spaanse vakantie-eiland Ibiza naar Zaventem. Toen de piloot de luchtverkeersleiders op de hoogte bracht van het probleem, moest hij een voorzorgslanding maken. “Dat is iets anders dan een noodlanding”, meldt Kim Daenen van Brussels Airlines. “Bij een voorzorgslanding krijgt het toestel voorrang op alle anderen om eerst te landen.”

Door de melding werden de brandweerkorpsen wel in “pre-alarm” gesteld. “Maar dat is de standaard procedure”, aldus Daenen. “Geen van de 137 mensen aan boord is in gevaar geweest.”