Geen competitie, wel chemo voor doelman Miguel Van Damme: “Vechten is mijn ding. En wees maar zeker, ik ben het nog niet verleerd”

De zwaarste klap is ondertussen verteerd. En de eerste ­behandelingen in de (tweede) strijd tegen leukemie zijn ­achter de rug. Maar Miguel Van Damme (24) draagt nog steeds een glimlach van oor tot oor. Tijdens zijn onwaarschijnlijke verhaal houdt de doelman van Cercle Brugge halt bij vijf momenten: van zijn eerste genezing tot zijn droom als profvoetballer. Want die lééft nog. “Ik ben niet de persoon die gaat zitten kniezen. Buitenkomen en zeveren met mijn maten leidt me ongelofelijk af.”