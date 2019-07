Fors meer syfilis in België (en in de rest van de wereld)

Een Europees rapport waarschuwt voor een enorme toename van syfilis. Die seksueel overdraagbare aandoening is al sinds de eeuwwisseling in opmars in Europa en raakt maar niet onder controle. Ook in ons land is de geslachtsziekte, samen met chlamydia en gonorroe, al jaren aan een onrustwekkende stijging bezig, voornamelijk bij homoseksuele mannen.

In 2017 – de meeste recente cijfers – werd in de 28 EU-lidstaten maar liefst 33.189 keer syfilis vastgesteld. Dat zijn 1,7 gevallen per honderdduizend inwoners. Syfilis is vooral een probleem bij mannen – daar ligt het aantal gevallen negen keer hoger dan bij vrouwen – en piekt bij de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar. In meer dan twee derde van de gevallen (67 procent) is syfilis vastgesteld bij mannen die seksueel contact hadden met mannen.

In het Europese syfilisrapport staat ons land met 1.493 gevallen in 2017 op de achtste plaats. De meeste infecties werden vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk (7.798), de minste op Cyprus (21). België telt voor een land met elf miljoen inwoners een hoog aantal gevallen, al waren er in 2016 nog meer (1.531 gevallen). Maar vergeleken met 2013 gaat het nog altijd bijna om een verdubbeling. Toen waren er 867 syfilisinfecties in ons land.

Nieuwe richtlijn

Omdat het probleem maar niet opgelost raakt, lanceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) eind maart de eerste wetenschappelijke Belgische richtlijn voor de diagnose en behandeling van syfilis en andere seksueel overdraagbare infecties zoals gonorroe en chlamydia. Want ook die blijven in opmars. Door die richtlijn kunnen artsen die soa’s op een uniforme en wetenschappelijke manier opsporen en behandelen.

Een van de redenen waarom syfilis aan zo’n opmars bezig is, is de groeiende antibioticaresistentie, waardoor de ziektes steeds moeilijker te behandelen zijn. Bovendien geven dergelijke aandoeningen lange tijd geen klachten, en worden ze daarom vaak laat of zelfs niet opgemerkt. De besmette personen worden in die gevallen niet behandeld en dragen de infectie nietsvermoedend over op hun seksuele partners. De aandoeningen kunnen ernstige complicaties, onvruchtbaarheid of zelfs miskramen veroorzaken.

Meer testen, betere behandeling hiv

Nog een reden voor de stijging: er wordt meer getest. En dat zal in de toekomst zelfs nog vaker gebeuren, waardoor de eerste paar jaar te verwachten is dat er nog meer gevallen geregistreerd zullen worden.

Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) speelt naast die betere detectie overigens nog een ander fenomeen mee: veranderend seksueel gedrag. De Block antwoordde dat op een parlementaire vraag enkele jaren geleden, maar sindsdien is er weinig veranderd. In de duiding bij het nieuwe Europese rapport wordt die these bevestigd. “Door de betere behandeling van hiv-besmettingen, verdwijnt vooral bij de LGBTQ-gemeenschap de noodzaak voor een goede bescherming – met een condoom – tijdens seksueel contact. Daardoor stijgt het risico op soa’s exponentieel, en dat vertaalt zich in de cijfers.”

Hoewel het aantal infecties van syfilis en chlamydia de afgelopen jaren fors toenam, blijft het aantal hiv-besmettingen wel stabiel, blijkt nog. Ieder jaar worden in ons land ongeveer duizend nieuwe gevallen vastgesteld. Vooral homoseksuele mannen en heteroseksuelen afkomstig uit sub-Sahara-Afrika worden getroffen door het virus.