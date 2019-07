Tóch een ontwikkeling in mysterie in Vaticaan: botten gevonden in zoektocht naar vermiste Emanuela

De zaak rond Emanuela Orlandi geldt als één van de grootste mysteries in Italië. Het 15-jarige meisje verdween in 1983 in Vaticaanstad, waar ze woonde. Sindsdien werd er niks meer van haar vernomen. Na een geheimzinnige brief werden er deze week twee graven geopend in de zoektocht naar Emanuela. Het leverde niets op, klonk het. Maar nu blijkt dat er wel degelijk ‘verstopte’ botten werden gevonden nabij een tombe.

Haar vader werkte bij de Bank van het Vaticaan en dus woonde het gezin Orlandi in Vaticaanstad. Dochter Emanuela gaat er naar de muziekschool. Zoals iedere ochtend vertrekt ze ook op 22 juni 1983 naar haar les, maar ditmaal zal ze niet meer terugkeren. De wildste theorieën doen al snel de ronde: de vermissing wordt gelinkt aan de moordaanslag op Johannes Paulus II, het Banco Ambrosiano-schandaal, de maffia als ook aan een netwerk van seksslavinnen. Maar in élke piste speelt het Vaticaan een hoofdrol.

Waar de engel wijst

De zaak leeft enorm in Italië, maar wordt nooit opgehelderd. Ruim een jaar geleden werd het onderzoek officieel afgesloten, maar afgelopen maart gloorde er een sprankje hoop voor de familie na een mysterieuze tip. In een anonieme brief wordt geschreven dat Emanuala moet worden gezocht “daar waar de engel wijst”. Een verwijzing naar een standbeeld bij de graven van de Duitse prinsessen Sophie von Hohenlohe en Charlotte Frederika van Mecklenburg op een kerkhof in Vaticaanstad.

De tombe werden donderdag geopend, maar bleken leeg. Niet alleen waren er geen stoffelijke resten van Emanuala, maar ook niet van de twee prinsessen, klonk het. Mogelijk werden de koninklijke restanten verplaatst in de 19de eeuw, aldus Alessandro Gisotti, zegsman van het Vaticaan.

Na een verdere zoektocht in de buurt de tombe zijn er toch botresten gevonden, bleek zaterdag. Het stoffelijk overschot zou hebben gelegen onder een stenen tegel in een knekelhuis, stelde Gisotti. Het gebied werd afgesloten tot zaterdag. Dan gaat het onderzoek verder en komen forensisch experts ter plaatse.