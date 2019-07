Bart Tommelein (Open VLD) over escorte-affaire Kris Van Dijck (N-VA): “Dat was surrealistisch”

”Wat zijn moment had moeten zijn, is een nachtmerrie geworden.” Bart Tommelein (Open VLD) zag donderdag hoe (toenmalig) Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) vroegtijdig werd weggevoerd tijdens zijn 11 juli-toespraak. In een interview met De Zondag is Tommelein mild voor Van Dijck, maar zijn ontslag was onvermijdelijk, klinkt het. “Het was te veel na elkaar.”

Van Dijck kende een tumultueuze start als voorzitter van het Vlaams Parlement. Enkele weken na zijn eedaflegging kwam naar buiten dat hij in dronken toestand met zijn auto op een aanhangwagen botste. Vervolgens, nota bene op de Vlaamse feestdag, bracht P-magazine naar buiten dat de N-VA’er uitkeringsfraude zou hebben gepleegd in samenwerking met een prostituee.

Bart Tommelein was aanwezig in de zaal toen Van Dijck zijn 11 juli-toespraak hield, maar vroegtijdig werd weggevoerd naar aanleiding van de beschuldigingen. “Ik zat letterlijk op de eerste rij. Maar ik heb pas na zijn toespraak vernomen wat er aan de hand was. Dat was surrealistisch, hè”, zegt hij in een interview met De Zondag. “Tegelijk vind ik dat jammer voor Kris Van Dijck. Wat zijn moment had moeten zijn, is een nachtmerrie geworden.”

Diezelfde dag nog kondigde Van Dijck zijn ontslag aan. Onvermijdelijk, aldus Tommelein. “Het was te veel na elkaar. Kris zou niet meer normaal kunnen functioneren. Hij heeft zijn fout ook toegegeven. Hij is dronken achter het stuur gekropen en dat kan niet. Ik ga geen uitspraken doen over de fraudezaak in P-Magazine. Ik weet niet of daar de wet overtreden is. Ik ga Kris ook niet veroordelen voor het leven, omdat hij een fout gemaakt heeft. Het toont tegelijk aan dat politici ook maar mensen zijn die fouten kunnen maken.”

