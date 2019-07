Transfer nadert voor Ruslan Malinovskyi: Oekraïener onderhandelt vandaag met Atalanta

Ruslan Malinovskyi reist vandaag af naar Italië om te onderhandelen met Atalanta Bergamo. De Oekraïense middenvelder hoopt al langer op de club van Rode Duivel Timothy Castagne, aangezien die komend seizoen Champions League spelen. Een transfer is in de maak nu beide clubs alsnog naar elkaar zijn toegegroeid.

Malinovskyi reisde eerder niet mee met Genk op stage. Volgens coach Felice Mazzu omdat de 26-jarige middenvelder niet in de “optimale mentale toestand” verkeert, woorden die bij Malinovskyi in het verkeerde keelgat schoten. “Het was mijn beslissing om niet mee te gaan op stage.”