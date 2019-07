Bekende presentatrice en YouTube-ster Emily Hartridge (35) overleden

Emily Hartridge, een televisiepresentatrice en YouTube-ster die vooral in het Verenigd Koninkrijk heel populair was, is vrijdag omgekomen bij een verkeersongeluk. Volgens de eerste berichten kwam ze met haar elektrische scooter in aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde vlak bij haar huis in Battersea, Londen. Emily Hartridge (35) werd ter plekke doodverklaard, zo melden de Britse media.

Haar familie postte het nieuws van haar overlijden op Instagram: “Ik weet dat dit iets verschrikkelijks is om te zeggen via Instagram, maar Emily heeft een ongeluk gehad en is overleden. We hielden allemaal heel veel van haar, en we zullen haar nooit vergeten. Het is moeilijk om ons een toekomst zonder haar in te beelden. Ze was een heel speciaal persoon.”

De politie doet nog onderzoek naar het ongeval en vraagt iedereen die in de buurt was op het moment van het ongeval om zich te melden.

Emily werd naast haar televisiewerk bekend door haar YouTube-kanaal met meer dan 340.000 abonnees, waar ze vooral video’s plaatste over gezondheid en relatie.