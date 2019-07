In het Oostenrijkse Innsbruck zijn 26 deelnemers aan een trouwfeest wegens ademnood en misselijkheid in een ziekenhuis opgenomen, zo heeft het Oostenrijkse persbureau APA op gezag van de politie gemeld.

In de feestzaal was een nog onbekende substantie beland. De aard ervan is nog voorwerp van onderzoek.

De hulpdiensten dienden de grote middelen in te zetten: 65 verplegers en vijf spoedartsen. De naar het ziekenhuis overgebrachte mensen hebben het hospitaal ondertussen mogen verlaten.