Dief gelyncht op straat: menigte schopt man dood die auto met kinderen op achterbank steelt

In de Amerikaanse stad Philadelphia heeft een groep omstanders voor eigen rechter gespeeld. De menigte schopte er een dief, die een auto met drie kinderen op de achterbank stal, dood. Het incident heeft de discussie over “straatrechtvaardigheid” opnieuw aangewakkerd.

De feiten speelden zich donderdagavond af in Philadelphia, in de staat Pennsylvania. Eric Hood, een vijftiger en bekende van de politie, zag zijn kans schoon toen hij een auto met draaiende motor zag staan. De dief stapte in en ging ervandoor. Het is niet duidelijk of hij wist dat er nog anderen in de wagen zaten, namelijk drie kindjes, onder wie een baby.

De moeder van de kinderen stond op dat moment in een nabijgelegen pizzarestaurant, waar haar vriend -en vader van twee van de kindjes- werkt. Zij zagen de wagen vertrekken en gingen er meteen achteraan, meldt NBC News. De vader kon Hood inhalen doordat die vast kwam te zitten in het verkeer. De man sleurde de dief uit de wagen en begon Hood te slaan en te schoppen.

Woedende omstanders volgden dat voorbeeld. Toegesnelde hulpdiensten troffen Hood aan met zware verwondingen en buiten bewustzijn. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Straatrechtvaardigheid

“Ik ben geen liefhebber van dit soort straatrechtvaardigheid”, reageerde Jason Smith van de politie in Philadelphia tijdens een persconferentie na het incident. “De menigte schopte en sloeg Hood tot de agenten arriveerden. Op een gegeven moment reageerde hij niet meer.”

Op sociale media circuleren beelden van het incident. De politie onderzoekt de zaak, maar vooralsnog is niemand opgepakt. De vader en moeder werden verhoord, maar beiden werden niet in staat van beschuldiging gesteld.