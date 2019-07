Misbruik, moord en “vijver des doods”: het donkere verleden van Disney’s perfecte stad

Het was ontworpen om een perfecte stad te worden voor alle fans van Disney. De huizen moesten er piekfijn in orde zijn met kleurrijke gevels en witte gordijntjes. Maar de droomwereld viel al snel in duigen toen er verhalen over misbruik, moord en een vijver des doods opdoken. Het donkere verleden van Celebration, Florida.

Het plaatsje Celebration werd opgetrokken in de buurt van Disney World in de Amerikaanse staat Florida. The Walt Disney Company trok er drieëntwintig jaar geleden zo’n vier miljard dollar voor uit om het perfecte dorp te creëren, een droomdorp, een fantasiewereld.

Er kwamen witte, gele, roze en blauwe huisjes met mooie tuintjes en witte hekjes langs de kant van de weg. In de winter werd er sneeuw geïmporteerd om op de daken te leggen. In de bomen hingen luidsprekers waaruit altijd vogelzang te horen was.

De interesse om in het dorpje te wonen, was enorm. Disney maakte er zelfs een loterij van om uit te maken wie in een van de bijna vijfhonderd huizen mocht wonen. Ongeveer vijfduizend (!) mensen waagden hun kans. Voor hen leek het op elke mogelijke manier “de gelukkigste plaats op aarde”.

Het zicht op Celebration, Florida. Foto: Shutterstock.com

Een “bubbel”

En in het begin leek de droom ook echt uit te komen. De inwoners noemden Celebration zelfs de “bubbel”, omdat het leek alsof ze in een ander universum woonden. Maar al snel begonnen de eerste barsten zich te vertonen. Niet alleen in de huizen, maar ook in de samenleving.

“Celebration was vele dingen, maar zeker geen themapark van Disney”, zegt historisch schrijver LJ Charlston daarover. “Het was een echte stad, met echte problemen.”

De eerste problemen waren die met de infrastructuur. Er kwamen steeds meer klachten binnen over lekkende daken en andere problemen op de eigendommen. Na een grondig onderzoek bleek dat zeker zeventig huizen eigenlijk een nieuw dak nodig hadden. Maar Disney wilde daar niet opnieuw geld in pompen. En zo ontstond er ontevredenheid.

Daarnaast vormden de vele regels ook een probleem. Zo was het bijvoorbeeld verplicht om in elk huis minstens één Mickey Mouse te verstoppen. Klinkt grappig, maar de beheerders namen die regel zeer ernstig. Net als alle andere regels op het honderdzestig pagina’s tellende handboek van Celebration. De bewoners moesten constant opletten wat ze deden: vuilnisbakken en wagens verstoppen achter de woning, geen verkeerde planten aanplanten in de tuin, struiken altijd op een gelijke hoogte snoeien, geen gekleurde gordijnen ophangen….

Misbruik en moord

Intussen was de stad nochtans al flink uitgebreid. Er was plaats voor 10.000 mensen, met een hospitaal en een school iets verderop. Maar ook die school zorgde voor heisa: er waren amper drie leerkrachten voor tachtig leerlingen.

Een heleboel families beslisten hun huizen te verkopen en weg te trekken. Maar dan moest het ergste nog komen in Celebration.

Foto: Jerome LABOUYRIE / Shutterstock.com

In 1998 werd het “idyllische stadje” opgeschrikt door een gewapende home invasion. Enkele jaren later werd bewoner Matteo Patrick Giovanditto (58), die alleen woonde met zijn chihuahua, dood teruggevonden. Hij was gewurgd en doodgeslagen met een bijl.

Na de moord kwamen meerdere voormalige leerlingen van Giovanditto naar voren met verhalen van kindermisbruik. Naar verluidt had hij hen geregeld uitgenodigd voor logeerpartijtjes in zijn huis.

En enkele dagen na de moord was er opnieuw een incident: een vijftiger barricadeerde zichzelf gedurende veertien uur in zijn huis in Celebration. Hij begon op politieagenten te schieten die buiten stonden. Niemand van hen raakte gewond, maar toen ze uiteindelijk het huis binnengingen, had de man zichzelf van het leven beroofd.

De vijver des doods

Intussen was er ook nog sprake van “een vijver des doods” in de buurt van het dorp. Tot 1998 stonden daar geen verkeersborden op de weg. Wie een verkeerde bocht nam, kon zo het water in rijden. En dat gebeurde ook. Na meerdere ongevallen kreeg de vijver de macabere bijnaam.

Ook het verhaal van drie jonge mannen, die tijdens de zomer van 1998 verdwenen waren in Florida, eindigde in de vijver des doods. Hun lichamen werden negen maanden later gevonden in hun wagen op de bodem van het meer.

Van een fantasiewereld was geen sprake meer. De problemen en de tragedies bleven zich opstapelen. Disney besliste om Celebration te verkopen aan een bedrijf in New York in 2004. Het stadje bestaat nog steeds, en er wonen nog steeds mensen. Zij doen er alvast alles aan om te proberen het imago te verbeteren. “Ons stadje is verre van perfect, maar er wonen fantastische mensen”, klinkt het.