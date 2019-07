Egypte opent een van de oudste graftombes voor het publiek: de eerste ‘echte’ piramide van farao’s

Egypte heeft deze week twee van haar oudste piramides geopend voor het publiek, in een poging om het toerisme in het land aan te zwengelen. De beroemde Knikpiramide van Snofroe in Dasjoer geldt als een van de oudste en de eerste ‘echte’ piramide. Er werd gegraven sinds de jaren vijftig, maar de piramide en zijn satelliet - de tombe van de vrouw van Snofroe - moesten grondig worden gerenoveerd en werden gesloten in 1965. Nu kunnen toeristen een nauwe tunnel van 79 meter lang afdalen om oeroude kamers te bezoeken.

De Knikpiramide is een van drie piramides die werden gebouwd voor en door Snofroe, een van de stichtende farao’s van de vierde dynastie van het Oude Egypte. De piramide zou gebouwd zijn rond 2600 voor Christus, maar er waren tal van problemen bij de constructie ervan. Door de zachte, kleiachtige ondergrond zonk de piramide en werd het bouwwerk onstabiel.

De piramide heeft een ongebruikelijke vorm: de eerste, spits toelopende 49 meter zijn in een steile hoek gebouwd. De Knikpiramide moest volgens wetenschappers eerst een ‘echte’ piramide worden, met muren in een hoek van 54 graden. Volgens Mostafa Waziri van het Egyptische Ministerie van Cultuur, werd de top anders gebouwd omdat er “barsten in de structuur ontstonden”.

Mummies

In de jaren vijftig werd volop gegraven in de Knikpiramide en de tombe die waarschijnlijk voor zijn vrouw Hetepheres I, werd gebouwd. In 1965 werden de piramides gesloten omdat er dringend restauratiewerken moesten worden uitgevoerd. In de jaren dat de piramides werden onderzocht, werden er tal van sarcofagen en mummies gevonden.

De piramide werd dan wel gebouwd door en voor farao Snofroe, maar het is niet duidelijk waar de eerste koning van de vierde dynastie begraven ligt. “Hij leefde erg lang”, aldus Mohamed Shiha, die de leiding over de opgravingen in Dasjoer. “Misschien ligt hij hier wel in de Knikpiramide, wie weet?”

