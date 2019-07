Wie hier op vakantie gaat, past maar beter op zijn tellen: politie gaat “onbeschaafde” toeristen beboeten

Een ijsje eten op de Spaanse Trappen, een selfie maken op de rand van de Trevifontein, even lekker je schoenen uitdoen bij het Pantheon na een lange wandeling door de Romeinse binnenstad… Vanaf 1 augustus kan dat niet meer. De gemeente Rome gaat toeristen - en lokale inwoners - beboeten voor onbeschaafd gedrag.

Het gemeentebestuur van de Italiaanse hoofdstad is het zat: de pootjebadende of - erger - zwemmende toeristen in de barokke fonteinen van de stad, de hordes losgeslagen dronken jongeren en de vandalen die het Colosseum bekladden. De afgelopen twee jaar waren er veertig toeristen die het nodig vonden hun namen te kerven in de gewelven van het grootste amfitheater ter wereld, zo schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Wie zich onbeschaafd gedraagt, kan vanaf 1 augustus een fikse boete krijgen. Zo kost het beklimmen of betreden van fonteinen tussen de 160 en 450 euro. Vandalisme aan historische gebouwen kost daders tot 400 euro en op het verkopen of drinken van alcohol op straat staat een boete van tussen de 140 en 400 euro.

Daders die het nog bonter maken kunnen zelfs een zogenaamde ‘Daspo’ krijgen, een tijdelijke verbanning van de plek waar ze hun boekje te buiten gingen, variërend van 48 uur tot 60 dagen. Ook het eten van een ijsje of een broodje leunend op een historisch monument wordt niet meer toegestaan.

“Blijft gastvrij”

Het is burgemeester Virginia Raggi menens met het fatsoen in de stad. “Rome blijft een gastvrije stad, maar dat wil niet zeggen dat we allerlei gedrag moeten tolereren.” Al eerder heeft ze ambassadeur van verschillende landen gewezen op de misdragingen van hun landgenoten in de Italiaanse hoofdstad én een zwarte lijst aangelegd.

Bij de vele historische monumenten controleert de gemeentepolitie op onbeschaafd gedrag. Voorlopig komt een ijsjesetende toerist op de Spaanse Trappen er nog vanaf met een waarschuwing, maar vanaf 1 augustus moet de creditkaart bovengehaald worden. Agenten zullen - gewapend met een mobiele betaalautomaat - meteen de boete innen.