Landbouwvoertuig ramt tot twee maal toe wagens en rijdt door: “De man keek gewoon niet”

Staden / Kortemark - Vrijdagavond werd de wagen van de Kevin Moeyaert uit Staden door een landbouwvoertuig aangereden op de rotonde nabij Ommegang Zuid in Westrozebeke. De landbouwer had eerst de intentie om te stoppen, maar reed uiteindelijk toch door.

Moeyaert, die als jeugdconsulent werkt, postte ’s avonds nog een bericht op sociale media om toch de landbouwer die schade aan zijn auto had toegebracht te vinden. Moeyaert kreeg onder andere een bericht van een vrouw die ’s middags zelf het slachtoffer was geworden van het landbouwvoertuig.

“Hij keek gewoon niet”

De vrouw was met haar auto, met haar twee kleinkinderen mee, aan het rijden in de Kronevoordestraat in Handzame toen het landbouwvoertuig recht op haar afkwam. “De man keek gewoon niet. De armen van de sproeimachine kwamen recht op ons af. Ik kon nog net wat uitwijken op het trottoir”, aldus de vrouw die liever niet met haar naam in de krant komt.

Ondanks het uitwijkmanoeuvre van de vrouw liep haar wagen na de aanrijding van het landbouwvoertuig toch nog grote schade op. Een van de kinderen kreeg glasscherven op zich en bloedde hevig in het aangezicht. Een ambulance snelde toe. Een passant kon de landbouwer iets verderop aanspreken. Toen kwam hij wel een kijkje nemen om te zien wat er precies was gebeurd. Inmiddels kreeg Kevin Moeyaert al verschillende tips binnen over wie de chauffeur van het landbouwvoertuig zou zijn. Ook de politie is op de hoogte van het ongeval in Westrozebeke.