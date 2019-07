Immigratiecentrum VS ontsnapt aan drama: gewapende man die propaantank wilde laten ontploffen doodgeschoten door politie

De politie in de Amerikaanse stad Tacoma (in de staat Washington) heeft zaterdag een man doodgeschoten bij het lokale detentiecentrum voor immigranten. De man, die gewapend was met een geweer, stak een auto in brand en probeerde een grote propaantank te laten ontploffen.

Het incident speelde zich zaterdagochtend rond 04.00 uur (lokale tijd) af. De man arriveerde bij het detentiecentrum, waar 1.500 migranten vastzitten, alwaar hij verschillende auto’s in brand probeerde te steken. Vervolgen probeerde hij hetzelfde met een grote propaantank bij het gebouw.

Toegesnelde agenten maanden de man tot stoppen. Uiteindelijk openden zij het vuur en schoten de gewapende brandstichter dood. Het is niet duidelijk of de 69-jarige man op de politie schoot. Hij zou al eerder veroordeeld zijn voor een gewelddadige confrontatie met de politie bij het centrum.

Net als in veel andere steden bestaat er ook bij inwoners van Tacoma onvrede over de detentiecentra. “We weten dat er enorm veel spanning heerst in onze gemeenschap”, aldus gouverneur Jay Inslee tegen CNN.