Zwangere vrouw doodgestoken in Londen, acht maanden oude baby haalt het niet: politie arresteert moordverdachte

Er is een verdachte opgepakt in verband met de moord op Kelly-Mary Fauvrelle, een 26-jarige vrouw die naar schatting acht maanden zwanger was. Fauvrelle werd eind juni dood aangetroffen in haar slaapkamer, nadat haar familieleden haar hoorden schreeuwen. De baby van de vrouw werd ter plaatse ter wereld gebracht en verbleef even in het ziekenhuis, maar haalde het niet.