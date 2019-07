Man probeert vrouw te verkrachten, maar dan schieten haar hondjes te hulp

De vrouw, van wie de naam niet genoemd wordt, was eind juni haar twee hondjes aan het uitlaten in Williamstown Cemetery, Australië. In het politierapport staat te lezen dat een man haar daar langs achteren benaderde, haar op de grond duwde en haar broek probeerde los te maken.

Maar op dat moment schoten haar hondjes Louie en RuPaul te hulp. “Ze begonnen hevig te grommen en vielen de man bijtend aan. Ik denk dat dat, samen met mijn geschreeuw, hem heeft doen vluchten”, getuigt de vrouw.

De politie is momenteel nog op zoek naar de dader. Een van de onderzoekers heeft de hondjes alvast “kleine helden” genoemd.

Meet Louie and Rupaul. These little champions saved their owner from a sexual predator. She was walking through Williamstown cemetery when a man pushed her to the ground and pulled her pants down.... before these two pooches attacked him. More @7NewsMelbourne pic.twitter.com/1IXPNaVw2m