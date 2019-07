Pieter De Crem (CD&V) wil niet in federale regering stappen zonder N-VA: “Onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar”

CD&V stapt niet in een federale regering zonder N-VA. Dat zegt het christendemocratisch kopstuk Pieter De Crem in het VTM Nieuws. “Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van zo’n coalitie deel uit te maken.”

De Crem was zondag aanwezig in het VTM Nieuws om over de vorderingen van de regeringsvormingen te praten. Op de vraag of het mogelijk is dat er op federaal vlak een coalitie komt zonder meerderheid aan Vlaamse zijde, is de CD&V-topman duidelijk: “Ik heb reeds gezegd voor de verkiezingen en ik zeg het nu opnieuw: dat is niet houdbaar en dat is niet werkbaar.”

Volgens de ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken zijn de uitdagingen op socio-economisch vlak, zoals de staatshervorming, te groot. “PS-voorzitter Di Rupo wil zijn eigen financieringswet opnieuw herzien. Dus is waakzaamheid geboden voor Vlaanderen. Dat kan niet zonder Vlaamse meerderheid in federale regering.”

Als grootste partij is N-VA wat dat betreft aan Vlaamse zijde, klinkt het nog. “De grootste Franstalige partij en grootste Vlaamse partij moeten aan tafel komen, en dat is traditioneel altijd gebeurd.” Er is wel iets aparts aan de hand, heeft De Crem opgemerkt. Wat ik nu wel zie is dat er in deze regering een paars motorblok wordt gemaakt, met eigenlijk een groene stuurtang. Dat is iets wat kan leiden tot een meerderheid in het Parlement, maar daar is CD&V niet in vertegenwoordigd.” En daar heeft De Crem ook geen behoefte aan, zegt hij nog. “Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van zo’n coalitie deel uit te maken.”

Loserpartij

De Crem werd tijdens het interview ook gevraagd te reageren op een spijkerharde analyse van de jongerenafdeling van CD&V Oost-Vlaanderen over de partij. “Geen verhaal, te wollig taalgebruik en geen standpunten ingenomen”, luidt het oordeel na de teleurstellende verkiezingsuitslag. CD&V hoopte in Vlaanderen 20 procent van de stemmen binnen te halen. Het werd uiteindelijk 15,4 procent (een verlies van 5,1 procent).

De Oost-Vlaamse jongerenafdeling van CD&V boog zich over de resultaten en kwam tot de vaststelling dat de resultaten te wijten zijn aan de partijtop. “Het is niet duidelijk wie het partijverhaal bepaalt”, valt er te lezen. “De kopstukken waren weinig vernieuwend, we putten nog steeds uit de vijver van Leterme.”

Bovendien wordt CD&V gezien als een loserpartij, concluderen de jonge christendemocraten nog. “CD&V moet haar verhaal herschrijven, herdefiniëren. Er moet een plan van aanpak zijn om het verhaal uit te werken.”