Wat is er aan de hand in Australië? Tientallen vogels vallen dood uit de lucht, bloedend uit ogen en snavel

Meer dan zestig vogels zijn gestorven nadat ze “uit de lucht waren gevallen” in de Australische staat Zuid-Australië. De dieren lagen op de grond, bloedend uit de ogen en de snavel.

De kaketoes werden dinsdag en woensdag gevonden nabij een sportveld in Adelaide. Bijna alle vogels waren oostelijke langsnavelkaketoes, een beschermde soort.

Sommige vogels waren al dood toen de dierenartsen aankwamen, andere leefden nog maar bloedden hevig uit de ogen en de snavels. Ze werden meteen meegenomen voor verzorging, maar 58 van de 60 kaketoes overleefden het niet.

“De vogels konden niet meer vliegen en vielen uit de lucht op de grond”, zegt Sarah King van de dierenorganisatie Casper’s Bird Rescue. “Ze hadden duidelijk veel pijn. Dat deed ons meteen geloven dat er vergif in het spel is, iets wat we al vaker gezien hebben.”

King gelooft dat het vergif een “trage, verschrikkelijke dood” veroorzaakt waardoor de vogels wekenlang pijn hebben. De vogelsoort wordt wel vaker gezien als vernietigers van gewassen.

Het ministerie van Milieu en Water zegt de oorzaak van de vergiftiging te zullen achterhalen. Er zijn alvast testen afgenomen om te weten om welk vergif het gaat. De schuldige riskeert een celstraf voor het doden en het in gevaar brengen van een beschermde diersoort.