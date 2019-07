Lange wachtrijen voor Eurostar in Brussel-Zuid

Door de uitgelopen onderhoudswerken hadden de eerste twee treinen “grote vertragingen”, aldus de woordvoerster van Eurostar, Stefanie Van Mierlo. Zo kon de voor 8.52 uur geplande trein pas rond 13 uur vertrekken. Momenteel rijden de Eurostars van Brussel naar Londen nog steeds met meer dan een uur vertraging.

Complete disaster from @Eurostar Huge queue in Brussels Midi due to mess up with your maintenance. Now we're paying the price through inconvenience as well as £££ for our ticket. Bet you'll get us back just inside an hour delay so you have to pay no compensation! Useless!!!!! pic.twitter.com/UIY6kKFhN9