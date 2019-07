Anderlecht verwent supporters met open training op fandag, maar nieuwkomers trainen nog niet mee

RSC Anderlecht hield vandaag zijn jaarlijkse fandag, in en rond het Lotto Park. Zo’n 8000 aanwezigen maakten jacht op een handtekening van Vincent Kompany, Michel Vlap op Pär Zetterberg. In de namiddag konden ze zich vergapen aan een open training. Die werd wel afgehaspeld zonder nieuwkomers.

De opkomst lag een pak hoger dan vorig jaar. De aanwezigheid van Kompany en de komst van toppers als Nasri en Vlap is daar niet vreemd aan. Na een teleurstellend seizoen geloven de paars-witte fans duidelijk in de heropstanding. Er was dan ook veel interesse in de signeersessies, ook de vrouwenploeg (die zich voor de tweede keer op rij tot landskampioen kroonde) deelde krabbels uit.

Na de rondleiding in het stadion en de signeersessie was het tijd voor de open training op het hoofdveld. De bedoeling was dat het een demo-training zou worden, die de fans duidelijk moest maken hoe Anderlecht dit seizoen gaat spelen. Simon Davies leidde de training met een microfoontje, waardoor hele stadion kon meeluisteren naar zijn instructies. Hij vuurde zijn troepen aan met veel ‘Let’s go guys’ en ‘C’mon guys’. Bij de trainingsvormen was er veel aandacht voor rondo’s en oefeningen op balbezit.

Populaire Zet, Yari en … Trebel

Maar de fans kregen geen nieuwkomers te zien tijdens de open training. Vlap, Kompany, en Sam keken toe. De eerste twee werden achteraf wel voorgesteld aan het publiek, op Sam is het nog even wachten.

Eerst was het de beurt aan de vrouwenploeg en de technische staf om applaus in ontvangst te nemen. De decibelmeter ging een eerste keer omhoog bij de naam van Pär Zetterberg, die nadien zelfs een tweede keer afgeroepen werd. Ook de eigen jeugdspelers werden opvallend luid aangemoedigd. Een gênant momentje was er voor doelman Davy Roef, die bijna struikelde over het Lotto-doek.

Opvallend: ook Yari Verschaeren kreeg een luid applaus, ook al geniet de revelatie van vorig seizoen nog van een vakantie en was hij er niet bij. Een andere overduidelijk populaire speler is Adrien Trebel, die heel wat meer applaus kreeg dan bijvoorbeeld Sven Kums. Ook opvallend was dat zelfs verloren zonen als Saief, Josué Sa en Chipciu hun moment de gloire kregen.

De fans keken ondertussen reikhalzend uit naar de voorstelling van de aanwinsten. Bij Vlap, die nog eens zijn beste Frans bovenhaalde, steeg er veel lawaai op. Maar wanneer de omroeper de naam van Kompany door de luidsprekers schalde, vloog het dak er pas echt af. Opmerkelijke afwezige bij de afroepingen was Samir Nasri.

LEES OOK. Anderlecht slaat met Philippe Sandler opnieuw toe op transfermarkt, onderhandelingen met Sidney Sam

Vooraf aan de spelersvoorstelling kwam ook sportief manager Michael Verschueren aan het woord, die samen met Arnesen aangekondigd werd als ‘de architect van Anderlecht’. Hij beloofde de fans snel goed nieuws op het vlak van transfers. “Er zijn de komende uren en dagen versterkingen op komst zijn.” Verschueren kondigde er een drietal aan. Het is alvast geen geheim dat Philippe Sandler en tester Sidney Sam komend seizoen in het Astridpark voetballen, maar die werden nog niet aan het publiek gepresenteerd.