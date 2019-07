Stormloop op goedkope bruidsjurken door faillissement bekend bruidshuis

Deurne -

Toekomstige bruiden konden zaterdag hun slag slaan in het bekende bruidshuis Jagré aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne. We winkel legt na 31 jaar de boeken neer, maar heeft nog een uitgebreide collectie trouwjurken. Met kortingen tot maar liefst zestig procent om 600 jurken, kregen aanstaande bruidjes een uitzonderlijke kans om koopje te doen. Ook mensen die nog het nog niet voelen kriebelen om te trouwen, kwamen aan hen trekken. Alles moet worden verkocht, zelfs de verlichting boven de kassa. Wat overblijft, zal uiteindelijk online worden geveild.