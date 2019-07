België in Brazilië al vroeg uitgeschakeld op toernooi van Neymar: “We waren gekomen om te winnen”

Vorig jaar blonk België nog uit op het WK tegen Brazilië. Maar het ene jaar is het andere niet. Op het alternatieve voetbaltoernooi Neymar jr’s five gingen de Belgische vertegenwoordigers er in de eerste ronde onverbiddelijk uit.

In dit toernooi met deelnemers, mannen en vrouwen in een aparte competitie, uit 42 landen komt het erop aan zo lang mogelijk met vijf spelers op het veld te blijven staan. Bij elke tegengoal moet een team een speler inleveren. Tegen Australië en Jamaica eindigden de Belgische vertegenwoordigers telkens met nul spelers. Tegen de latere kwartfinalist Portugal, nochtans het sterkste en meest technische team uit de reeks, werd maar nipt verloren. tot grote ontgoocheling van aanvoerder Riad Oufriche (20).

Jullie werden geëlimineerd in de eerste fase, de groepsfase van dit toernooi. Dat moet een grote teleurstelling zijn.

“Ja, dat is een grote teleurstelling. We zijn naar hier gekomen om de wereldbeker te pakken. We zijn slecht aan het toernooi begonnen, tegen Australië dat heel stevig speelde. We kregen al snel een doelpunt tegen en reageerden met een doelpunt, dat spijtig genoeg werd afgekeurd omdat we in de verboden zone voor het doel kwamen. De tweede wedstrijd tegen Portugal was ook heel moeilijk en de derde match tegen Jamaica hebben we een beetje laten schieten.”

Julie waren toch gekomen om te winnen?

“Jazeker. We hadden ons in België als de besten gekwalificeerd. In Luik verloren we geen enkele wedstrijd en we zaten boordevol zelfvertrouwen. Spijtig genoeg lag het niveau hier veel te hoog.”

Maar goed, jullie zijn hier nu in Brazilië en zien straks Neymar. Dat moet ook een ervaring zijn voor jullie.

“Dat is een uitzonderlijke ervaring. Neymar is hier en ook nog 42 andere landen. Dat is schitterend. We gaan proberen hem te ontmoeten en een foto met hem te nemen. Dat zou niet slecht zijn.”

Wat is nu jullie doel met het team?

“We blijven toernooien spelen. Volgend jaar gaan we er weer proberen bij te zijn. En ook nog andere toernooien spelen om ervaring op te doen. Zo kunnen we ons niveau nog opkrikken.”