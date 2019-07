Het echte verhaal achter de Franse nationale feestdag is veel minder romantisch dan ‘liberté, égalité et fraternité’

Het is vandaag 14 juli. Quatorze juillet. De nationale feestdag waarop de Fransen elk jaar met een militaire parade en een groots vuurwerkspektakel het begin van het ‘Nieuwe Frankrijk’ herdenken. Want het was op die dag in 1789 dat een kwade meute de Bastille in Parijs bestormde en de Franse Revolutie helemaal losbarstte. In tegenstelling tot het populaire verhaal was er aanvankelijk echter maar weinig sprake van ‘liberté, égalité et fraternité’.

De zomer van 1789 was een zware voor de Fransen. Overal in het land waren voedseltekorten en koning Lodewijk XVI had de belastingen nog maar eens verhoogd zodat hij zijn torenhoge schulden zou kunnen aflossen. Daarbovenop had de koning, die besefte dat zijn maatregel tot onrust zou leiden, van Parijs een versterkte militaire vesting gemaakt.

Het leidde ertoe dat de Derde Stand, de burgerij, zich in juni zou afscheuren van de adel en de hogere geestelijkheid en zichzelf uitriep tot de Assemblée Nationale. De Nationale Volksvergadering die sprak voor het volk en een geschreven grondwet eiste. Toen Lodewijk enkele weken later minister van Financiën Jacques Necker - door de burgerij beschouwd als bekwaam staatsman - aan de deur zette, ontstond de vrees dat de koning elke politieke revolutie de kop wilde indrukken.

Op 14 juli besloot een kwade meute om op te rukken naar het Hôtel des Invalides in Parijs om er vuurwapens en kanonnen te plunderen. Vervolgens trokken ze ook naar La Bastille om er munitie te stelen. “De ware aanleiding voor de bestorming van de burcht-gevangenis was dus een zoektocht naar buskruit. Er werden ook enkele politieke gevangenen bevrijd, maar dat was geen doel op zich. Pas veel later weerklonk de leuze liberté, égalité et fraternité”, zegt Dan Edelstein, professor aan de prestigieuze Stanford-universiteit en een expert in het achttiende-eeuwse Frankrijk.

Buskruit

De symboliek van de actie kreeg echter al snel een andere betekenis. “Als het nieuws van de bestorming Versailles bereikte, meende het hof dat de protesten oncontroleerbaar waren geworden”, aldus Edelstein. “Volgens de overlevering zou Lodewijk aan een van zijn hertogen hebben gevraagd of het om een opstand ging. Waarop de hertog antwoordde: Neen, sire. Een revolutie.”

De eerste reactie van de koning was een poging tot compromis. Enkele dagen na die 14e juli arriveerde hij in Parijs en betuigde hij zijn steun aan de politieke betekenis achter de bestorming. Hij zag het - zo verklaarde hij toen - niet zozeer als een gewelddadig conflict, maar als een demonstratie tegen tirannie. Het feodale systeem werd afgeschaft.

Terreur

Een jaar later zou Frankrijk op 14 juli een Feest van de Federatie houden, om de constitutionele monarchie en de herwonnen Franse eenheid te vieren. Die eenheid zou echter niet lang standhouden en de Franse Revolutie zou uitmonden in de Terreur, het schrikbewind waarbij tal van mensen onder de guillotine zouden belanden.

14 juli zou pas bijna een eeuw later de officiële nationale feestdag van Frankrijk worden. Als de impact van de Franse Revolutie pas echt duidelijk was geworden. “Als er ooit een schot werd gehoord in de wereld”, besluit Edelstein. “Dan was dat het schot waarmee de Parijzenaars de Bastille neerhaalden.”