Miljonair krijgt toestemming om mythische schat op te graven: ligt er een lading goud en juwelen ter waarde van 9 miljard euro begraven op Robinson Crusoe-eiland?

Bernard Keiser, een Nederlands-Amerikaanse miljonair, heeft van Chili de toestemming gekregen om “de grootste nog niet ontdekte schat ter wereld” op te graven. Het zou gaan om een lading goud en juwelen ter waarde van 10 miljard dollar (8,8 miljard euro) die begraven zou liggen op het Robinson Crusoe-eiland.

We keren even terug naar 1715. Toen zou het Spaanse galjoen Nuestra Señora de Montecarmelo ongeveer 800 ton aan dubloenen (goudmunten), edelstenen en sieraden van Spanje naar de (intussen tot Chili behorende) Juan Fernández-archipel hebben vervoerd.

Zeevaarder steekt schip in brand

Tijdens de oorlog tussen Engeland en Spanje zou de Britse admiraal Lord Anson de lading hebben ontdekt en laten begraven op het eiland Robinson Crusoe (dat deel uitmaakt van de archipel). In 1761 gaf Anson aan zeevaarder Cornelius Webb de opdracht om de buit op te halen met zijn schip Unicorn. Webb wilde dat doen, maar moest terugkeren naar het eiland omdat zijn schip beschadigd was tijdens een storm. Hij liet de schat opnieuw begraven en zeilde naar de Chileense havenstad Valparaíso om zijn schip te laten herstellen. Daar hoorde hij dat zijn bemanning zou gaan muiten als de immense schat weer aan boord werd gebracht. Webb was razend en stak de Unicorn vlak voor de kust in brand, met zijn bemanning er nog in. Zelf roeide hij vervolgens terug naar het vasteland, als enige overlevende.

Weer in Valparaíso zou hij in gecodeerde berichten aan Lord Anson de exacte locatie van de begraafplaats hebben meegedeeld. Maar die brieven bereikten de admiraal nooit omdat hij plotseling overleed in juni 1762.

Decennia later komen de berichten in de handen van de Chileense zakenman Luis Cousiõ (1835-1873) en diens nazaten gaven ze uiteindelijk aan Bernard Keiser. Sinds 1998 is de Nederlands-Amerikaanse miljonair naar de schat op zoek.

Verdeling van de buit

Zeventien jaar en een investering van enkele miljoenen later zou Keiser - met behulp van een minirobot met gammastralen - de lading hebben gelokaliseerd. De schat, zo luidt het, ligt veertien meter diep begraven niet ver van de bergrug Cerro Tres Puntas.

Na een jarenlange discussie over de verdeling van de buit heeft Keiser nu eindelijk groen licht gekregen om in september met de opgravingen te beginnen. De miljonair heeft recht op een vindersloon van 25 procent, de andere 75 procent is voor de Chileense Staat.