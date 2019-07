Dronken bestuurder ramt vitrine in centrum van Meerhout

Meerhout - Een dronken bestuurder is zondagochtend de vitrine van een winkel ingereden in het centrum van Meerhout.

Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 4.30 uur. Een voertuig reed hoogstwaarschijnlijk in de richting van het dorpscentrum en reed in Weversberg de vitrine van een voormalige winkel binnen. Waarom bestuurder M.B. (35) uit Geel van de baan afweek, is niet duidelijk.

“Er zijn geen remsporen aangetroffen”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD). “De man zou verklaard hebben dat hij in slaap gevallen was. Een ademtest maakte duidelijk dat hij onder invloed was. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse, maar de man is niet naar het ziekenhuis gebracht. Het viel dus wel mee met zijn verwondingen.”

Het pand raakte zwaar beschadigd en moest door de brandweer gestut worden. De openingen in de voorgevel zijn dichtgemaakt met houten panelen. “Het gebouw is 170 jaar oud en door de grote schade onbewoonbaar verklaard”, vertelt Nele Geudens. “De 68-jarige bewoonster bleef ongedeerd. Ze heeft geen naaste familie in de buurt wonen. Eventueel zou ze bij een familielid in Brussel terechtkunnen, maar die persoon is ook al op leeftijd. Daarom verbleef de dame zondag in een hotel in Geel. Met het gemeentebestuur gaan we deze week een gepaste oplossing zoeken om haar tijdelijk onderdak te bieden.”

De bewoonster heeft vroeger een buurtwinkel uitgebaat in het beschadigde pand. Na het sluiten van de winkel is ze er blijven wonen.