Donald Trump vertelt Alexandria Ocasio-Cortez en andere Democraten om “terug te keren naar hun eigen land”

De Amerikaanse president Donald Trump ligt opnieuw onder vuur, dit keer omdat hij een aantal gekleurde Democratische leden van het Huis in een reeks tweets aanraadt “terug te keren naar hun eigen land”. De vier vrouwen in kwestie zijn op één na allemaal geboren in de Verenigde Staten.

Het incident past in de aanzwellende kritiek op de Amerikaanse opvangkampen voor migrantengezinnen. Een aantal Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, onder wie de populaire socialistische Alexandria Ocasio-Cortez, bezocht de kampen en getuigde in het Congres over de mensonwaardige omstandigheden. Zo zouden meerdere migranten lijden aan aften omdat ze geen voedzame voeding krijgen, en moest een groepje vrouwen uit een toiletpot drinken omdat de wastafel in hun verblijf stuk was.

De Amerikaanse president Donald Trump noemt dat “fake news”. In een reeks tweets neemt hij de Democrates op de korrel. “Zo interessant om te zien hoe progressieve Democratische leden van het Huis, die uit landen komen waar de regeringen een complete en totale catastrofe zijn, de slechtste, meest corrupte en ontoereikende ter wereld (als ze zelfs al een regering hebben), nu op een luide en hatelijke manier de burgers van de Verenigde Staten, het beste en machtigste land ter wereld, komen vertellen hoe we ons beleid moeten voeren. Waarom gaan ze niet terug om de totaal gebroken en door misdaad geïnfecteerde plaatsen waar ze vandaan komen, te helpen opknappen”, schrijft Trump. “Dan kunnen ze terugkeren en ons tonen hoe het moet. Die plaatsten hebben jullie hulp dringend nodig, jullie kunnen niet snel genoeg vertrekken.”

(lees verder onder de tweets)

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juli 2019

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juli 2019

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juli 2019

The Squad

Trump noemt zijn doelwitten nergens bij naam, maar heeft het duidelijk gemunt op ‘the Squad’, een bijnaam voor Ocasio-Cortez, Ayanna Presley, Rashida Tlaib en Ilhan Omar, het eerste Amerikaanse Congreslid met een hoofddoek. De vier jonge vrouwen vertolken de progressieve flank in de Democratische Partij. Van de vier is enkel Omar in het buitenland geboren. De anderen hebben Latijns-Amerikaanse, Palestijnse of Afro-Amerikaanse roots, maar zijn wel allemaal afkomstig uit de VS.

Rashida Tlaib noemde de tweets van de president al “racistisch”, en roept opnieuw op om de president af te zetten. “Hij is de crisis. Zijn gevaarlijke ideologie is de crisis. Hij moet afgezet worden”, vindt ze. De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders nam het voor de vrouwen op. Ook hij noemt de uitspraken racistisch.