Schaakwereld davert op grondvesten: grootmeester betrapt op spieken op wc

De schaakwereld davert op zijn grondvesten: grootmeester Igor Rausis is betrapt op valsspelen.

Al langer bestond het vermoeden dat Rausis niet de regels van het spel volgt. De 58-jarige Lets-Tsjechische grootmeester was bezig aan een indrukwekkende opmars die hem deze maand tot een 53ste plaats bracht in het lijstje met beste spelers ter wereld. Een jaar geleden stond hij nog op 100. Hij was ook de oudste schaker in dat selecte gezelschap.

Afgelopen donderdag werd er een telefoon gevonden in een toilethokje op een toernooi in het Franse Straatsburg. Rausis had die private ruimte net gefrequenteerd. Hij ondertekende later een verklaring om te bevestigen dat de telefoon van hem was. Zo bericht de gezaghebbende website chess.com over het schandaal.

“Ik was simpelweg mijn verstand kwijt”, verklaarde Rausis aan de site. “Ik bevestigde het feit dat ik mijn telefoon gebruikte. Wat kan ik meer zeggen?” Rausis kondigde meteen zijn afscheid uit de schaaksport aan.

Volgens The Times zou hij software op zijn smartphone gebruikt hebben om vals te spelen. De Britse krant publiceerde ook een foto waarop te zien is hoe Rausis zich over zijn smartphone buigt op het toilet in kwestie. De oorsprong van de foto is onduidelijk.

In een verklaring op Facebook zei Yuri Garrett, die de fairplaycommissie van de internationale schaakfederatie FIDE leidt, dat een welbepaalde speler al maanden in zijn vizier was gezien de statistische onwaarschijnlijkheid van diens opmars. “Vandaag was een geweldige dag voor de schaaksport”, becommentarieerde hij.

De Franse politie zou ook op de hoogte zijn gebracht van de feiten.

Vier jaar geleden was er al een gelijkaardig schandaal, met de nationale schaakkampioen van Georgië in de hoofdrol.