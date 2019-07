Vier doden bij botsing tussen trein en auto in Tsjechië

In de Tsjechische gemeente Cernozice zijn zondag vier inzittenden van een auto om het leven gekomen toen een trein op het voertuig inreed. Het gaat om twee kinderen en twee volwassenen.

Het ongeval gebeurde op een spooroverweg in Cernozice, in de buurt van de stad Koninginneburcht. De trein schepte de auto op en sleepte die zowat 300 meter mee vooraleer beide tot stilstand kwamen. In de auto zaten vier inzittenden, onder wie twee kinderen. Geen van de passagiers overleefde het ongeluk.

De overweg heeft een waarschuwingslicht, maar geen slagbomen. De politie onderzoekt nu of de lichten op het moment van het ongeval goed werkten.

Vorig jaar kwamen in Tsjechië 33 mensen om het leven bij ongevallen aan een spooroverweg.