Imkers klagen onkunde van andere imkers aan: “Hype om bijen te houden moet stoppen”

Het is een dure investering, en je mag niet altijd zomaar met vakantie. Toch stijgt het aantal imkers in ons land elk jaar, en de cursussen om ‘bij te leren’ zijn waanzinnig populair. Maar de imkersbonden zelf hebben stilaan genoeg van de hype. Vooral de amateurs die er al snel de brui aangeven, zorgen voor frustraties. “Plots worden de bijen gedumpt in een bos of zit er een hele zwerm bij de buren.”