Toxicoloog waarschuwt voor drugscocktail “Calvin Klein”

In Londen is een Russische miljardairsdochter (17) overleden nadat ze op een feestje een dosis “Calvin Klein” had ingenomen, een drugscocktail van cocaïne en ketamine. Toxicoloog Jan Tytgat waarschuwt voor het fenomeen. “Deze drugs mag je echt niet combineren. Zéér gevaarlijk.”

Het overlijden van Katya Tsukanova, dochter van de schatrijke Rus Igor Tsukanov, schokt het Verenigd Koninkrijk. Het jonge meisje was een van de meest talentvolle violisten van het land. Ze had zopas nog maar een klassiek concert gegeven in het iconische Royal Opera House in Londen, toen ze enkele dagen later stierf op haar verjaardagsfeestje.

Uit onderzoek bleek dat ze een dosis “Calvin Klein” had ingenomen, een levensgevaarlijk mix van cocaïne en ketamine die in het Britse partycircuit een opmars kent. Ook in ons land is er in het uitgaansleven een serieuze opmars van cocaïne en ketamine in vergelijking met enkele jaren geleden. Maar de Calvin Klein-drug is in België nog niet zo populair.

“Er is nog geen hype, maar we zien dikwijls dat het Verenigd Koninkrijk een voorloper is van nieuwe types drugs die nadien naar ons komen”, zegt toxicoloog Jan Tytgat. Hij waarschuwt nu onmiddellijk al voor de dodelijke gevolgen van de drugscocktail. “Het is zéér gevaarlijk om cocaïne en ketamine te combineren. Cocaïne geeft een stimulerend gevoel en ketamine zorgt voor de roes. Het gevaar als je die samen neemt, is dat de ketamine maskeert dat je een overdosis cocaïne neemt. Je beseft op dat moment eigenlijk niet dat je al veel binnen hebt, waardoor het risico op overdosis des te groter is.”