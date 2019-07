Man valt zonder brandstof op snelweg en veroorzaakt file van 10 kilometer

Een ongelukkige Duitse automobilist heeft een file van tien kilometer veroorzaakt op de A4 nadat hij zonder brandstof viel. De man duwde zijn wagen dan maar over de weg, maar omdat de andere rijstrook afgesloten was voor werken moesten honderden automobilisten in slakkentempo achter hem aanrijden. Dat leidde al gauw tot meer dan een uur file.