Radja Nainggolan verlaat oefenkamp van Inter

Radja Nainggolan lijkt nu echt op weg om eerdaags Inter te verlaten. ‘De Ninja’ keerde terug naar Italië zonder deel te nemen aan de stage. Het is nog onduidelijk of hij nog zal deelnemen aan de China-tournee van de Nerazzurri, zegt La Gazzetta dello Sport. Al lijkt het er sterk op dat hij werd weggestuurd en een transfer nakende is.

Radja Nainggolan (31) verliet volgens La Gazzetta dello Sport het oefenkamp Lugano en keerde terug naar Milaan, na enkel een individuele training te hebben gevolgd. Gisteren verliet ook Mauro Icardi de selectie.

Het lijkt er dus sterk op dat Nainggolan al na één seizoen Internazionale zal verlaten. Eerder had technisch directeur Beppe Marotta al verklaard dat hij en Icardo mochten vertreken. “We zoeken de juiste spelers voor ons project. Icardi en Nainggolan zijn twee toppers, maar passen niet meer in onze plannen. Dat hebben we hen ook verteld. Het heeft niks te maken met hun kwaliteiten, het belang van de ploeg staat simpelweg voorop.” Lees: het bestuur is zijn fratsen meer dan beu.

Inter betaalde zelf 38 miljoen en hoopt nog een miljoen of 30 te recupereren. Er was al interesse uit China maar de middenvelder zou liever in Europa blijven.