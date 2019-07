CD&V-jongeren snoeihard voor eigen partij: “Geen verhaal! Te wollig en te weinig concreet”

“Geen verhaal. Te wollig. Te weinig concreet.” “Onprofessioneel op sociale media.” “De kopstukken waren weinig vernieuwend.” Voor de Oost-Vlaamse CD&V-jongeren is het duidelijk waar de partij gefaald heeft in de aanloop naar de verkiezingen: zowat overal. De afdeling haalt in een uitgelekte interne nota ook uit naar de werkgroep die de partij moet analyseren. “Hoe kan een kerngroep zichzelf evalueren?”

Waar is het fout gelopen met CD&V in de verkiezingen? Over die vraag buigen twaalf partijleden zich nu al enkele weken. De bedoeling is dat die apostelen na de zomer een analyse klaar hebben waarmee CD ...