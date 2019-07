Britse ambassadeur: “Trump blies deal met Iran op om Obama een hak te zetten”

Sir Kim Darroch,de opgestapte Britse ambassadeur in Washington, is ervan overtuigd dat president Donald Trump uit de nucleaire deal met Iran is gestapt uit “diplomatiek vandalisme”. Lees: hij dumpte de deal omdat die het werk was van zijn voorganger Barack Obama.

Darroch schreef dat vorig jaar in mei in een informatieve, vertrouwelijke nota die het voorbije weekend is uitgelekt in de Britse zondagskrant Mail on Sunday. Letterlijk staat er: “De regering is uit op een daad van diplomatiek vandalisme, kennelijk om ideologische en persoonlijke redenen: het was Obama’s deal.”

De Britse ambassadeur stapte vorige woensdag op nadat een eerste deel van zijn diplomatieke nota’s was uitgelekt. Daarin noemde hij Trump onbekwaam en omschreef hij de Amerikaanse regering als “uitzonderlijk disfunctioneel”. (frp)