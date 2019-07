PR-bezoek aan opvangkamp wordt horrorshow

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft zaterdag een detentiecentrum voor migranten bezocht aan de grens van Texas met Mexico. Het moest een PR-stunt worden, maar Pence werd geconfronteerd met overvolle kooien, maskers tegen de stank en mannen die riepen dat ze honger hebben en zich wilden douchen. Zijn reactie: “This is tough stuff. Dit is zware kost. Het is er te vol.” De meegereisde journalisten werden na 90 seconden weggestuurd.