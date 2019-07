Vliegende mens steelt de show op Quatorze Juillet

Of Franse soldaten ooit op zo’n vliegende plank de vijand zullen bestormen, is een goed bewaard geheim. Maar het feit dat op Quatorze Juillet zo’n ding boven de hoofden zweefde, geeft aan dat het leger er wel graten in ziet. In elk geval zullen zulke vliegende Franse soldaten nog niet voor morgen zijn, want voorlopig bestaat er maar één exemplaar van die Flyboard Air.

Het is een uitvinding van Franky Zapata, een gewezen Europese en wereldkampioen jetski-racen die zich tien jaar geleden toelegde op het maken van een tuig waarmee hij kon vliegen zonder erin te moeten kruipen. Hij was ook het mannetje die boven de Champs Elysée vloog zondag en daar applaus voor kreeg van president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Het zag ernaar uit dat Zapata zijn uitvinding een twee jaar geleden zou verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Maar de Franse overheid wilde dat niet zien gebeuren omdat zowel het militaire nut ervan als het civiele – bij reddingen op moeilijk bereikbare plaatsen bijvoorbeeld – heel groot. Daarom pompte Frankrijk er zelf nog ruim een miljoen euro in, zodat het in Franse handen bleef en Zapata de tijd kreeg om rustig verder te werken aan zijn Flyboard Air.

De vliegende surfplank wordt aangedreven door vier turbines die werken op kerosine en elk een stuwkracht van 250 pk hebben. Het apparaat kan snelheden halen tot 150 km per uur en kan tot drieduizend meter hoogte vliegen. Het tuig heeft voorlopig een vliegbereik van tien minuten. Veel is dat niet, maar dat heeft alles te maken met de brandstoftank die op de rug van de piloot hangt. Die mag niet te zwaar zijn, omdat het ding anders niet van de grond komt. Het maximale gewicht dat de Flyboard Air kan dragen, is iets meer dan honderd kilogram.

Zapata bracht eerder al de originele Flyboard op de markt, een plank met uit de kluiten gewassen schoenen waarin een waterpropulsiesysteem is ingebouwd, zodat je vanuit het water de lucht in wordt gekatapulteerd. Wie wel eens aan de Côte d’Azur op een strand lag, heeft ongetwijfeld waaghalzen gezien die – verbonden met een dikke darm aan een toestel - ineens uit het water kwamen gevlogen.

De Flyboard Air is ongeveer op hetzelfde principe gebaseerd, behalve dat het niet met water maar met straalmotortjes, en dus luchtdruk, wordt aangedreven. De waterversie van de Flyboard is wel te koop in de handel. Het kost rond de 2.500 euro.