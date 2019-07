“Arrestatiegolf” van immigranten zonder papieren kent langzame start in VS

De aangekondigde, massale uitzetting van immigranten zonder verblijfspapieren lijkt in de Verenigde Staten een langzame start te kennen. Tot hiertoe werden vanuit verschillende Amerikaanse steden zondag (plaatselijke tijd) slechts een handvol arrestaties gemeld.

Steden zoals Los Angeles, New York, Chicago en Houston hadden zich nochtans schrap gezet, want verwacht werd dat de immigratiedienst van de VS zo’n 2.000 mensen zou viseren die al een definitief uitzettingsbevel kregen. Plaatselijke politici en actiegroepen hadden in de aanloop naar zondag alle zeilen bijgezet om de illegale immigranten zo goed mogelijk te informeren over hun rechten en hen te laten weten waar ze hulp konden vinden.

Gouverneur van New York Andrew Cuomo zei eerder deze week te vrezen dat de razzia’s zouden leiden tot “collaterale arrestaties” van personen die nog geen bevel tot uitzetting kregen. Ook rechtsbijstandsorganisaties uitten om die reden kritiek op de plannen. Zij waarschuwden dat duizenden families die mogelijk geviseerd zullen worden, nog niet zijn gehoord door de rechtbank. Sommige migranten die mogelijk zullen opgepakt worden, hebben nog geen datum gekregen waarop hun zaak voor de rechter verschijnt of konden nog niet voorkomen door de administratieve achterstand, luidde het.

In werkelijkheid lijkt de hele operatie voorlopig minder ingrijpend dan aangekondigd, maar de uitzettingen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook de komende dagen nog worden voortgezet. De immigratiedienst gaf zelf geen informatie vrij over waar en wanneer de invallen zouden plaatsvinden en waarnemend directeur Ken Cuccinelli verklaarde aan CNN dat hij geen operationele details zou bekendmaken.