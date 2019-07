Gevreesde storm Barry zwakt in VS af tot tropische depressie

De tropische storm Barry, die zaterdag de zuidkust van de VS bereikt heeft, is afgezwakt tot een tropische depressie. Dat heeft het Nationaal Orkaan Centrum (NHC) in de Amerikaanse staat Florida zondag meegedeeld. Barry haalt nu windsnelheden tot 55 kilometer per uur, wat onder de drempel is van een tropische storm.

Barry bereikte zaterdag de kust van de Amerikaanse staat Louisiana, ter hoogte van de Intracoastal City, een stad ten westen van Morgan City en 265 kilometer van de metropool New Orleans. De storm veroorzaakte hevige regen, overstromingen en stroompannes.

Het natuurgeweld hield uiteindelijk minder zwaar huis dan was gevreesd. De luchthaven in New Orleans had zaterdag alle vluchten geannuleerd, maar besloot zondag de normale dienst te hervatten.

Volgens experten is het wel nog te vroeg om te zeggen dat het gevaar helemaal geweken is. Het NHC waarschuwde zondag nog voor hevige regenval en overstromingen in de regio.