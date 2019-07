Kaakslag voor Voetbalbond? BAS dreigt zittingen matchfixing te moeten heropenen wegens onvolledig en onjuist dossier

Moet het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) straks nieuwe zittingen houden rond operatie Propere Handen? Die kans bestaat. De verdediging van Thierry Steemans – voormalig financieel directeur van KV Mechelen – diende een verzoek in om de debatten bij het BAS te heropenen. De reden? Het dossier waarmee het bondsparket werkte, zou onvolledig en onjuist zijn.

LEES OOK. Beerschot reageert “verbaasd” op derdenverzet van Pro League en voetbalbond: “Beter propere competitie dan snelle start ervan”

Steemans werd vorige week ondervraagd in het kader van het lopende strafonderzoek rond operatie Propere Handen. Uit die ondervraging viel af te leiden dat de speurders over elementen beschikken met betrekking tot de vermeende matchfixing, die niet terug te vinden zijn in het dossier waar de voetbalbond haar eigen proces mee voerde. “Die vragen gingen onder meer over bepaalde WhatsApp-berichten vlak voor de match tegen Waasland-Beveren”, duidt Joris Van Cauter, raadsman van Stee­mans. “Daaruit bleek dat mijn cliënt en andere bestuurders probeerden om de opstelling van de tegenstander te weten te komen. Voor ons zijn dat elementen die essentieel zijn voor onze eigen verdediging en die dus in het bondsdossier opgenomen hadden moeten worden.”

Genoeg reden voor de verdediging van Steemans om bij het BAS een verzoek in te dienen om de debatten te heropenen. Het Arbitragehof voor de Sport reageerde daar nog niet op, maar feit is dat over dat verzoek niet bepaald lichtzinnig gegaan kan worden.

Nooit toegang tot telefoontaps

Als de debatten heropend moeten worden, krijgt operatie Propere Handen nog maar eens een nieuwe episode. En dat net op het moment dat iedereen wacht op een definitief antwoord of er nu effectief sprake is geweest van matchfixing. De organisatie van nieuwe zittingen zou de verdediging trouwens kunnen beschouwen als een kleine, tussentijdse overwinning. Van Mechelse kant is het immers al een langlopend argument dat het bondsparket haar zaak heeft moeten bepleiten op basis van een onvolledig dossier en dat dat de rechten van de verdediging geschonden zou hebben. Ook vond die verdediging het niet kunnen dat ze nooit toegang gekregen hebben tot de volledige telefoontaps. Bij de voetbalbond reageerde men liever niet op deze nieuwe ontwikkeling.

En de competitiestart?

Als de zittingen heropend zouden moeten worden, heeft dat wel weinig invloed op de eigenlijke competitiestart. Die staat en blijft gepland in het weekend van 27 en 28 juli, mét KV Mechelen in 1A. Beerschot wapperde vrijdag wel met een beschikking van de Brusselse rechtbank, waarin staat dat de samenstelling van de competitie niet mag vastliggen vooraleer het BAS een definitieve uitspraak gedaan heeft. Maar uit juridische hoek klinkt het dat het eenzijdig verzoekschrift dat Beerschot heeft ingediend niet veel stand kan houden als de Pro League of de KBVB beslist om verzet aan te tekenen, iets wat zaterdag ook gebeurde. Verwacht wordt nu dat het verzet deze week al behandeld wordt en er ook een uitspraak volgt.

UEFA hoort KV Mechelen

Speelt KV Mechelen dit seizoen Europees voetbal of niet? Op die vraag gaan we volgens de UEFA “zo snel mogelijk” een antwoord krijgen. De Europese voetbalbond is zijn eigen onderzoek gestart naar de beschuldigingen van matchfixing aan het adres van KV Mechelen. Een van de clubadvocaten van de bekerwinnaar werd vorige week dinsdag uitgenodigd op het UEFA-hoofdkwartier in Nyon om de zaak te komen bepleiten op een speciaal georganiseerde hoorzitting.

“De club heeft van de UEFA alle kans en ruim de tijd gekregen om haar standpunten te verduidelijken”, vertelt Thomas Declerck, die het woord voerde namens KV. “We hebben voor de UEFA onze standpunten herhaald van tijdens de tuchtprocedures in België: dat er geen matchfixing was en dat er geen toerekenbaarheid is voor de club. Daarnaast is er gepleit dat de UEFA geen beslissing kan nemen over het Europese ticket van KV zolang er geen beslissing ten gronde is genomen door het BAS.” Die uitspraak wordt ten laatste midden augustus verwacht.