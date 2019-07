Met Mikael Lustig (32) heeft AA Gent een persoonlijkheid aangetrokken. Hij was viceaanvoerder van de Schotse traditieclub Celtic, waar hij in acht jaar uitgroeide tot een clubicoon en Old Firms uitvocht met stadsgenoot Glasgow Rangers voor 60.000 brullende Schotten.

Mikael Lustig kiest gedecideerd een tafel uit in de lobby van het hotel waar AA Gent verblijft tijdens de stage in Wageningen. “Kom, we gaan hier zitten.” Mocht er nog twijfel over bestaan ...