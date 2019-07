Granaat ontploft in Willebroek: geen gewonden, veel schade

Willebroek - In Willebroek is maandagochtend een granaat ontploft. Er is veel schade aan het geviseerde gebouw, maar er vielen geen gewonden. De politie en ontmijningsdienst DOVO zijn ter plaatse.

Omstreeks 5 uur maandagochtend werd een handgranaat gegooid naar een shishabar, een café waar waterpijp gerookt kan worden, in de August Van Landeghemstraat in Willebroek. De granaat kaatste af op het raam van de zaak en explodeerde op straat. Er vielen geen gewonden, maar door de ontploffing sneuvelden wel enkele ruiten van aanpalende handelszaken.

Het is nog niet duidelijk wie de granaat gooide of waarom. De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart, ontmijningsdienst DOVO en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse. Het is al de tweede keer dat er een granaat wordt gegooid naar de bar in kwestie, maar volgens het parket zou er geen link zijn met de eerdere aanslag.

De August Van Landeghemstraat is tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.