Kristof Calvo doet oproep aan formateur De Wever: “Vlaamse gesprekken zo snel mogelijk hervatten”

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo roept Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) op de gesprekken voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering “zo snel mogelijk” te hervatten. “Men mag niet berusten in de impasse”, zo zei Calvo maandag op Radio 1. Calvo roept de politieke partijen in het algemeen ook op om minder met zichzelf bezig te zijn. “Als de politiek alleen nog met zichzelf bezig is, dan ligt de winnaar van de volgende verkiezingen al vast en dat is de antipolitiek”.

Nu Vlaams informateur Bart De Wever opnieuw in het land is na een werkbezoek als Antwerps burgemeester aan Colombia, moet er volgens Calvo snel een “doorstart” komen in de Vlaamse formatiegesprekken. Die gesprekken liggen stil omdat N-VA begin deze maand op de pauzeknop heeft gedrukt. “Het ergste is dat er in Vlaanderen niks ‘bougeert’. Er zijn geen echte gesprekken en dat is moeilijk te aanvaarden. Vlaanderen moet tot meer in staat zijn”, aldus Calvo.

De Groen-Kamerfractieleider roept De Wever daarom op de Vlaamse formatiegesprekken zo snel mogelijk te hervatten. “Met de uitslag van 26 mei is de opdracht van elke politicus: praten, praten, praten”, meent Calvo. In tegenstelling tot Vlaams Belang is Groen zelf al een hele tijd niet meer betrokken bij de Vlaamse formatiegesprekken. Calvo erkent dat de verschillen tussen N-VA en Groen “heel groot” zijn. “Ik zie niet meteen een akkoord tot stand komen, maar alle partijen moeten in de modus van oplossingen zitten”, aldus Calvo.

N-VA dringt bij de andere Vlaamse partijen al langer aan op garanties dat ze niet in een federale regering zullen stappen die geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant. Zondag liet CD&V-kopstuk Pieter De Crem in VTM Nieuws nog noteren dat zijn partij niet in een federale regering stapt zonder N-VA. Calvo van zijn kant houdt een slag om de arm: “Een Vlaamse meerderheid is wenselijk, maar niet noodzakelijk”.