Eden Hazard kiest voor “oude nummer van David Beckham” en heeft fan onder ploegmaats: “Ik keek naar je video’s”

Het is nog altijd een mysterie welk rugnummer Eden Hazard krijgt/kiest bij Real Madrid. Nummer 10 is van Luka Modric, nummer 7 zou het worden. Maar volgens Marca wordt het geen een van die twee. Intussen kreeg Hazard complimenten van ploegmaat Takefusa Kubo.

Het nummer 7 zou op zich een logische optie zijn voor de kapitein van de Rode Duivels. Hij is de nieuwe ster van De Koninklijke en zou daarmee in de voetsporen treden van clublegendes als Raul Gonzalez Blanco en Cristiano Ronaldo.

Maar volgens Marca gaat Hazard voor nummer 23 kiezen. De Madrileense huiskrant beweert dat hij daarbij geïnspireerd zou zijn door zijn liefde voor basketbal. Het nummer 23 werd namelijk gedragen door basketbalicoon Michael Jordan bij de Chicago Bulls en tegenwoordig door superster LeBron James bij de Los Angeles Lakers.

De laatste Real-speler die met 23 op zijn rug speelde, was verdediger Sergio Reguilon. Die werd echter uitgeleend en daarom is het nummer vrij. De bekendste speler die met 23 voor Los Blancos speelde, is ongetwijfeld David Beckham. Al speelde ook Isco er even mee, vooraleer over te schakelen naar rugnummer 22, net als Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart.

Real Madrid #23



2003-2007 Beckham

2007-2008 Sneijder

2008-2010 Van der Vaart

2010-2011 Ozil

--

2013-2015 Isco

2015-2017 Danilo

2017-2018 Kovacic

2018-2019 Reguilon

2019- Hazard(?)



Not bad. — Fahmi Salam Ahmad (@ahmadassalam) 14 juli 2019

Japanse fan

Intussen is Hazard al goed ingeburgerd bij zijn nieuwe club, die momenteel op trainingsstage is in Canada. Hij amuseert zich kennelijk te pletter en leerde aanwinst Takefusa Kubo kennen. De Japanner liet er geen gras over groeien en ging een van zijn idolen meteen begroeten. “Ik keek altijd naar jouw video’s”, zei hij. “Echt waar? Goed gedaan”, lachte Hazard.

Kubo to Hazard : "I watch your videos before my match.



Hazard : "Yeah? Well done" pic.twitter.com/V5W8YBlDJZ — Real Madrid Info (@RMadridInfo) 14 juli 2019

Kubo impresses during the training. pic.twitter.com/kNziixR0Pf — Real Madrid Info (@RMadridInfo) 14 juli 2019