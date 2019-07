Vier weggelopen Australische kinderen pas 1.000 kilometer van huis tegengehouden door politie

Vier Australische kinderen die thuis waren weggelopen en met een gestolen wagen zowat duizend kilometer hadden afgelegd zijn zondagavond pas 1.000 kilometer van huis tegengehouden. Dat heeft de Australische politie meegedeeld.

De vier kinderen - tussen tien en veertien jaar oud - waren zaterdag vertrokken in Rockhampton, in de deelstaat Queensland. Ze hadden de wagen van de vader van één van hen gestolen, en hadden ook contant geld en vishengels meegenomen. Eén van de jongeren had een afscheidsbrief achtergelaten voor de familie.

De politie kon het kwartet pas zondagavond tegenhouden. Dat gebeurde in Grafton, in de staat New South Wales, bijna duizend kilometer ten zuiden van hun vertrekpunt. De politieagenten moesten de wagen met geweld openen, omdat de kinderen zich erin hadden opgesloten. Niemand raakte daarbij gewond, aldus inspecteur Darren Williams.

De politie heeft de kinderen nog niet kunnen ondervragen, aangezien dat enkel kan gebeuren in aanwezigheid van een van de ouders. Williams zegt wel dat de lange tocht wellicht nog een staartje krijgt, want uiteraard was geen van de vier kinderen in het bezit van een rijbewijs. Bovendien worden ze er ook van verdacht niet te hebben betaald in twee tankstations.