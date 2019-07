Man deelt foto van “onbeschofte” passagier op vliegtuig: “Heeft er iemand een schaar bij?”

Een foto van een vrouw op een vliegtuig beroert dezer dagen de gemoederen op het wereldwijde web. De vrouw in kwestie had haar haren over de stoel gedrapeerd, waardoor het tv-schermpje van de passagier achter haar volstrekt onbruikbaar werd.

Een Australische man genaamd David deelde onlangs een foto op Facebook waarop een blonde vrouw op een vliegtuig haar haren over de hoofdsteun van haar zitje heeft gedrapeerd, waardoor ze over het beeldscherm van de passagier achter haar hangen.

Het leverde op allerlei internetfora een pittige discussie op: kan dit? Veel mensen vinden het gedrag van de vrouw onbeschoft. “Waar is een schaar als je er één nodig hebt?”, zegt iemand. “Speel gewoon met haar haren tot ze het beu wordt”, stelt een andere surfer voor.

Maar niet iedereen denkt er zo over. Zo wees iemand erop dat de persoon achter de vrouw toch een boek aan het lezen is, en het scherm dus toch niet gebruikt. En een andere schrijft: “Ik begrijp niet waarom sommige mensen hier boos om worden en zelfs de moeite doen om een foto te nemen om er dan later over te klagen op het internet. Wat is er mis met gewoon beleefd zeggen dat je iets onaanvaardbaar vindt?”