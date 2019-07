Peperdure Ferrari is vaker kapot dan niet: “Je zou je afvragen of hij niet enkel geschikt is om één dag per week te gebruiken”

Aalter -

Bloedstollend is het geluid van een Ferrari V12. En dat brengt Frank Van Cauwenberghe (60), uit Aalter, nog altijd in vervoering. Maar spreek hem niet meer van zijn 305.000 euro dure GTC4 Lusso. “Hij staat de helft van de tijd in de garage voor herstelling. Een vervangwagen heb ik nooit voorgesteld gekregen. Van een gebrek aan service gesproken. Dit pik ik niet langer. Ofwel vervangen ze mijn auto, of ze betalen hem terug.”